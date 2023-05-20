اقتصادي تركي : حجم التجارة مع ليبيا بلغ حوالي 4 مليارات دولار

قال حلمي كاغنيجي ، رئيس فرع جمعية الصناعيين ورجال الأعمال المستقلين “موصياد”، في قونية (وسط)، إن حجم التجارة مع ليبيا بلغ حوالي 4 مليارات دولار، ويمكن رفعها في وقت قصير.

جاء ذلك في تصريح للأناضول السبت عقب زيارته إلى ليبيا مؤخراً.

وأوضح أنهم قاموا بزيارة إلى ليبيا بمعية 20 من رجل أعمال من فرع موصياد في قونية، مشيراً إلى أنهم عقدوا اجتماعات مثمرة مع المسؤولين الإداريين والمدنيين ومسؤولين رفيعي المستوى الذين لهم رأي في الصناعة والتجارة في ليبيا.

وصرح كاغنيجي بأنهم يرون أن التطورات الاقتصادية في ليبيا ستجلب معها فرصًا مهمة للغاية.

وأردف:” ينظر إلينا الجميع في ليبيا مثل “الأخ الكبير”، وقد شارك في اجتماعاتنا رؤساء بلديات، لقد منحونا فرصًا جيدة جدًا، وأوضحوا أنه يجب علينا العمل معًا وإقامة الاستثمارات، لقد وعدونا بفرص جادة هناك، يمكننا فعل الكثير”.

وأوضح :” قمنا بجولة في مصنع للسيارات لم يعمل منذ 7-8 سنوات ، لكنه مصنع حديث للغاية، إنه مفيد جداً بالنسبة لنا، أنها منطقة خالية من المشاكل المالية”.

وسلط كاغنيجي الضوء على إمكانات الصناعيين في ولاية قونية ، مؤكداُ أنهم يهدفون إلى المساهمة في تنمية ليبيا وتنمية التجارة بين البلدين.

وتابع: “لدينا علاقة تجارية مع ليبيا تقدر بحوالي 4 مليارات دولار ، لكن ليس حلما أن يزداد هذا الرقم 10 مرات في 2-3 سنوات”.