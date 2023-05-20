الحج والعمرة تكشف عن التطورات الجديدة الخاصة بالحجاج الليبيين

أكد الناطق باسم الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة، عبدالله العقيلي، السبت، أن “حكومة الوحدة الوطنية تكفلت بكافة تكاليف حج هذا الموسم وخصصت 250 مليون دينار في هذا الجانب” وأن “إجمالي عدد الحجاج الليبيين هذا العام 7800 منهم 1050 حاجا خصصوا لوزارة الشهداء”.

وأضاف العقيلي، في تصريح إعلامي، أنه “تم الانتهاء من الترتيبات وإجراءات التعاقد مع الفنادق وتوفير المواصلات الخاصة بالحجاج الليبيين”.

وتابع العقيلي أنه “يجري الآن منح التطعيمات الخاصة بالحجاج الليبيين عبر المراكز الصحية المعلن عنها” وأنه “تم التعاقد مع 3 شركات طيران ليبية لتيسير الرحالات عند قيام السلطات السعودية بتحديد جدول الطيران وموعد البدء في تسيير الرحلات”، حسب تعبيره.