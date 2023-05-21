تغيير جديد.. المركزي يعلن أسعار العملات مقابل الدينار (الاحد 21 مايو 2023)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الاحد 21 مايو 2023، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.8037 دينار، مسجلاً ارتفاعاً جديداً.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 5.1909 دينار، والجنيه الاسترليني 5.9789 دينار، والدولار الكندي 3.559 دينار ليبي، والليرة التركية 0.2425 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، الذي يمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2809 دينار، والدرهم الإماراتي 1.3082 دينار، والدينار التونسي 1.5551 دينار، والدرهم المغربي 0.4708 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم للبيع والشراء ومتوسط الاسعار: