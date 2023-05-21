أمن أجدابيا تضبط عصابة تزوير عملة أجنبية “دولار”

أخبارليبيا24

أعلنت مديرية أمن أجدابيا أن قسم المعلومات و التحريات العامة تمكن من ضبط عصابة تقوم بتزوير عملة نقدية أجنبية “دولار”.

وذكرت المديرية أن رئيس وحدة التحقيق بقسم المعلومات، أفاد بورود معلومات عن تداول عملة نقدية أجنبية “دولار” مزورة فى السوق ويتعامل بها بعض الأشخاص في مكاتب الصرافة.

وأضاف أمن أجدابيا أنه على الفور تم فتح محضر تحرى بالخصوص وتكليف أعضاء،التحريات بالقسم بمراقبة ورصد مكاتب الصرافة.

وأوضحت المديرية أن شخصًا دخل لأحد المكاتب وعرض مبلغ 300 دولار وتبين أن المبلغ مزور وتم ضبطه.

وأكدت أنه بالاستدلال معه اعترف بما نسب إليه من تهم وأن عصابة قامت بإرساله لتجربة بيع الأوراق النقديه المزوره وتم ضبط بقية العصابة وضبط بحوزتهم 5700 دولار مزور واعترفوا بما نسب إليهم من ته حيازة النقد الأجنبى المزور والتعامل به وجلبه من خارج البلاد.