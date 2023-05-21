مصرف ليبي يعـلن عـن فروع الصرافات المشحونة بالسيولة النقدية وسقف السحب اليوم

تحديث بخصوص آلات الصراف الذاتي المشحونة لمصرف شمال أفريقيا والتي تعمل اليوم الاحد الموافق 21 مايو 2023:
الفرع الرئيسي .
وكالة LTT .
فرع جنزور .
فرع ابو سليم .
فرع الزاوية .
وكالة صلاح الدين .
فرع تاجوراء .
فرع سوق الجمعة .
فرع بنغازي .
فرع اجدابيا .
فرع درنة .
فرع مسلاتة .
فرع صبراتة .
وكالة معتيقة .
فرع قصر بن غشير .
فرع مصراتة .
شباك الجامعة .
الرقابة الإدارية .
وكالة سوق الخميس امسيحل.
فرع طبرق .
فرع تاورغاء .
فرع الخمس .
فرع ترهونة .
فرع صرمان .
وكالة رقدالين .
وكالة الأصابعة .
فرع زليتن .
فرع الأبيار .
علما بأن سقف السحب من الصراف الالي حسب التالي:
- السقف اليومي 1000 دينار.
وعمليه السحب تتم كالتالي ” سحب قيمة 400 دينار – 400 دينار – 200 دينار” لكل حركة.
- السقف الاسبوعي 3000 دينار.
- السقف الشهري 5000 دينار.
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