تغيير جديد.. اسعار الخضروات و الفواكه في ليبيا اليوم الاحد 21 مايو 2023

ننشر اسعار الخضروات و الفواكه في السوق المحلي في ليبيا اليوم الاحد 21 مايو 2023.

شهدت الخضروات اليوم الأحد استقرار في بعض المنتجات، وارتفاع في الفلفل الحار والبصل الأخضر، وانخفاض في فقط في البصل.

فيما شهدت الفواكه استقرارا فقط في التفاح الإيطالي، وانخفاض في العنب الإيطالي والكمثرى والفراولة، وارتفاع في العنب الإيطالي، وارتفاع في الموز والتفاح التركي والعنب التركي والبطيخ والشمام.

وتمثل الاسعار الموضحة بالجدول اسعار السلع الأكثر استهلاكًا بالسوق المحلي .

وفيما يلي قائمة اسعار الخضروات و الفواكة في السوق المحلي في ليبيا اليوم الاحد 21 ابريل 2023 :