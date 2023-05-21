ارتفاع عرض النقود والعملة خارج المصارف

كشفت النشرة الاقتصادية الصادرة عن إدارة البحوث والإحصاء بمصرف ليبيا المركزي أن عرض النقود شهد الربع الأول من العام الحالي 2023 إرتفاعاً بالمفهوم الواسع أو ما يعرف بالسيولة المحلية ليسجل عرض النقود نحو 114.1 مليار دينار مقارنة بـــ 110.3 مليار في نهاية الربع السابق، هذه الزيادة نتيجة إرتفاع العملة المتداولة خارج القطاع المصرفي والودائع تحت الطلب حيث إرتفعت العملة المتداولة خارج القطاع المصرفي بمقدار 2.6 مليار دينار، والودائع تحت الطلب إرتفعت بمقدار 1.4 مليار دينار مقارنة بما كان عليه في الربع السابق.

وأوضح المسح النقدي إرتفاع صافي الأصول الأجنبية بمقدار 1.6 مليار دينار أو مايعادل نحو 327.4 مليون دولار أمريكي ، ليسجل صافي الأصول الأجنبية نحو 389.3 مليار دينار في نهاية الربع الأول 2023 مقابل 387.7 مليار دينار في الربع السابق.