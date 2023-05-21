مصرف شمال افريقيا ينوه بشأن آلة الصرف الذاتي في فرع شحات وسقف السحب

أعلن مصرف شمال افريقيا بأنه تم اليوم الأحد الموافق 21-05-2023 تشغيل آلة الصراف الذاتي الجديدة في فرع شحات .

وقال المصرف في بيان صادر عنه، أن هذا الامر يأتي في إطار تنفيذ الخطة الموضوعة من اجل توفير الات السحب الذاتي بكافة فروع ووكالات المصرف.

وأشار المصرف إلى أنه في حال رغبتكم في السحب النقدي عبر البطاقة المصرفية التوجه الى مكان تواجد الألة في الفرع .

ونوه المصرف أن سقف السحب من الصراف الالي حسب التالي:

‏‎- السقف اليومي 1000 دينار.

‏‎وعمليه السحب تتم كالتالي ” سحب قيمة 400 دينار – 400 دينار – 200 دينار” لكل حركة.

‏‎- السقف الإسبوعي 3000 دينار.

‏‎- السقف الشهري 5000 دينار.