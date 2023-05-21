تنويه هام بشأن سبب ايقاف التسجيل في علاوة الزوجة والابناء وموعد صرف باقي المستحقات

أوضح مدير مشروع بطاقة ايفاء حمزة الكراتي في تصريحات صحفية بشأن التسجيل في علاوة الزوجة والابناء وموعد صرف باقي مستحقات علاوة الزوجة والبنات فوق سن الـ 18 سنة .

وقال مدير مشروع بطاقة ايفاء حمزة الكراتي في تصريحات صحفية أنه “تم ايقاف التسجيل عبر الرسائل بشكل مؤقت، مشيراً إلى أن النظام قيد التطوير، وأن التسجيل متاح عن طريق رابط منظومة علاوة الزوجة والابناء فقط”.

وأضاف الكراتي أن الاسبوع القادم سيشهد بإذن الله صرف باقي مستحقات علاوة الزوجة والبنات فوق سنه 18 سنة للعام 2022 والربع الأول من سنة 2023 فقط.

وفيما يلي رابط التسجيل في المنظومة :

https://bit.ly/3VzkOQr

يمكنكم ايضاً الاطلاع على الرابط لمشاهدة طريقة الاستعلام وادخال البيانات بالصور :

طريقة الاستعلام عن منحة الزوجة والابناء وادخال البيانات والتعديل عبر الرابط الجديد