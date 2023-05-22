تحديث جديد.. المركزي يعلن أسعار العملات مقابل الدينار (الاثنين 22 مايو 2023)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الاثنين 22 مايو 2023، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.802 دينار، مسجلاً انخفاضا طفيفا.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 5.1965 دينار، والجنيه الاسترليني 5.9771 دينار، والدولار الكندي 3.5556 دينار ليبي، والليرة التركية 0.2422 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، الذي يمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2805 دينار، والدرهم الإماراتي 1.3077 دينار، والدينار التونسي 1.5561 دينار، والدرهم المغربي 0.4706 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم للبيع والشراء ومتوسط الاسعار: