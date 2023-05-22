المعيوف: ليبيا تسابق الزمن لإنجاز المشاريع النفطية الجديدة

الوطن| رصد

قال المستشار الليبي في قطاع الغاز والنفط عبدالجليل المعيوف، إن ليبيا تمتلك احتياطيا من النفط يبلغ 48 مليار برميل نفط، بالإضافة إلى وجود النفط الصخري الذي باستثماره سيرفع الاحتياطي إلى 70 مليارا.

وبتعبير المعيوف، فإن ليبيا الآن “في سباق مع الوقت للانتهاء من المشروعات الاستثمارية الجديدة التي ضختها شركتا “إيني” و”توتال”، والتي تحتاج إلى 5 سنوات”، وذلك لمواجهة احتمال انتهاء حرب أوكرانيا التي رفعت الأسعار، خلال تلك المدة.

وتصدر ليبيا أكثر إنتاجها النفطي إلى أوروبا والصين، ولتطوير إمكانتها تحتاج إلى استثمارات على المدى البعيد، كما يشير المعيوف، الذي أكد امتلاك البلاد لموارد كبيرة أخرى، تستطيع بها أن تكون قبلة لمشروعات ضخمة في إنتاج الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.