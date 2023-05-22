تغيير جديد.. أسعار العملات مقابل الدينار في السوق السوداء اليوم الاثنين 22 مايو 2023

نستعرض لكم عبر المشهد الليبي ومن خلال التعاملات أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الاثنين 22 مايو 2023 وفقا للأرقام الواردة عن تعاملات السوق السوداء ..
وسجلت أخر أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية والذهب والفضة والصكوك و بطاقات الدولار الامان و الدينيز مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الاثنين 22 مايو 2023م، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية:
سعر الدولار في مصرف ليبيا المركزي
4.8157 د.ل – للبيع – 4.7917 د.ل للشراء
▪️ الدولار 🇺🇲
ب5.2700 ~ 5.2650 دينار
▪️ اليورو 🇪🇺
ب5.6600 ~5.6200 دينار
▪️ الدينار التونسي 🇹🇳
615 دينار
▪️ الباوند =6.35 دينار
▪️ تحويل دولار لتركيا 🇹🇷🇺🇲
ب 5.3000 ~5.2950 دينار
▪️ دولار حوالة دبي =ب5.3400 ~5.3350 دينار
▪️ تحويل يورو لتركيا 🇹🇷🇪🇺
- 8.00 ~9.00 قروش على سعر الكاش
▪️ الليرة التركية
0.27 دينار
▪️ الجنيه المصري
0.14 دينار
▪️ الدينار الاردني
7.35 دينار
▪️ فضة كسر ب2.55 ~2.85 دينار
▪️ كسر ذهب 18 ب252.00 دينار
▪️ الذهب المسبوك = 255.5 للجرام
نسبة سحب البطاقات دولار = 6.75% الدينيز
نسبة سحب بطاقات دولار = 3.55% الامان
سعر الدولار بالصكوك 🇹🇷 🇺🇲🏦
الجمهورية 🏦
نقداً 🇺🇲
- 2.00 ~3.00 قروش
تركيا 🇹🇷🇺🇲
- 5.50 ~6.50 قروش
اليقين & الأمان 🏦
مساوٍ لسعر الكاش & + 0.50 قرش
التجاري الوطني 🏦
نقداً 🇺🇲
- 05 ~06 قروش
تركيا 🇹🇷🇺🇲
- 08 ~10 قرش
شمال أفريقيا 🏦
نقداً 🇺🇲
- 09.00 ~11.00 قوش
تركيا 🇹🇷🇺🇲
- 12.00 ~13.00 قروش
الإجماع العربي 🏦
12.50 ~13.00 دينار للدولار 🇺🇲
الوحدة & التنمية 🏦
نقداً 🇺🇲
- 06 ~08 قرش
تركيا 🇹🇷🇺🇲
- 09 ~10 قرش
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