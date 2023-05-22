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تغيير جديد.. أسعار العملات مقابل الدينار في السوق السوداء اليوم الاثنين 22 مايو 2023

تم النشر منذُ 16 ثانية
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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

نستعرض لكم عبر المشهد الليبي ومن خلال التعاملات أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الاثنين 22 مايو 2023 وفقا للأرقام الواردة عن تعاملات السوق السوداء ..

وسجلت أخر أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية والذهب والفضة والصكوك و بطاقات الدولار الامان و الدينيز مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الاثنين 22 مايو 2023م، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية:

سعر الدولار في مصرف ليبيا المركزي
4.8157 د‫.‬ل – للبيع – 4.7917 د.ل للشراء

▪️ الدولار 🇺🇲
ب5.2700 ~ 5.2650 دينار

▪️ اليورو 🇪🇺
ب5.6600 ~5.6200 دينار

▪️ الدينار التونسي 🇹🇳
615 دينار

▪️ الباوند =6.35 دينار

▪️ تحويل دولار لتركيا 🇹🇷🇺🇲
ب 5.3000 ~5.2950 دينار

▪️ دولار حوالة دبي =ب5.3400 ~5.3350 دينار

▪️ تحويل يورو لتركيا 🇹🇷🇪🇺

  • 8.00 ~9.00 قروش على سعر الكاش

▪️ الليرة التركية
0.27 دينار

▪️ الجنيه المصري
0.14 دينار

▪️ الدينار الاردني
7.35 دينار

▪️ فضة كسر ب2.55 ~2.85 دينار

▪️ كسر ذهب 18 ب252.00 دينار

▪️ الذهب المسبوك = 255.5 للجرام

نسبة سحب البطاقات دولار = 6.75% الدينيز

نسبة سحب بطاقات دولار = 3.55% الامان

سعر الدولار بالصكوك 🇹🇷 🇺🇲🏦

الجمهورية 🏦
نقداً 🇺🇲

  • 2.00 ~3.00 قروش
    تركيا 🇹🇷🇺🇲
  • 5.50 ~6.50 قروش

اليقين & الأمان 🏦
مساوٍ لسعر الكاش & + 0.50 قرش

التجاري الوطني 🏦
نقداً 🇺🇲

  • 05 ~06 قروش
    تركيا 🇹🇷🇺🇲
  • 08 ~10 قرش

شمال أفريقيا 🏦
نقداً 🇺🇲

  • 09.00 ~11.00 قوش
    تركيا 🇹🇷🇺🇲
  • 12.00 ~13.00 قروش

الإجماع العربي 🏦
12.50 ~13.00 دينار للدولار 🇺🇲

الوحدة & التنمية 🏦
نقداً 🇺🇲

  • 06 ~08 قرش
    تركيا 🇹🇷🇺🇲
  • 09 ~10 قرش

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