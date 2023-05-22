تغيير جديد.. أسعار العملات مقابل الدينار في السوق السوداء اليوم الاثنين 22 مايو 2023

نستعرض لكم عبر المشهد الليبي ومن خلال التعاملات أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الاثنين 22 مايو 2023 وفقا للأرقام الواردة عن تعاملات السوق السوداء ..

وسجلت أخر أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية والذهب والفضة والصكوك و بطاقات الدولار الامان و الدينيز مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الاثنين 22 مايو 2023م، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية:

سعر الدولار في مصرف ليبيا المركزي

4.8157 د‫.‬ل – للبيع – 4.7917 د.ل للشراء

▪️ الدولار 🇺🇲

ب5.2700 ~ 5.2650 دينار

▪️ اليورو 🇪🇺

ب5.6600 ~5.6200 دينار

▪️ الدينار التونسي 🇹🇳

615 دينار

▪️ الباوند =6.35 دينار

▪️ تحويل دولار لتركيا 🇹🇷🇺🇲

ب 5.3000 ~5.2950 دينار

▪️ دولار حوالة دبي =ب5.3400 ~5.3350 دينار

▪️ تحويل يورو لتركيا 🇹🇷🇪🇺

8.00 ~9.00 قروش على سعر الكاش

▪️ الليرة التركية

0.27 دينار

▪️ الجنيه المصري

0.14 دينار

▪️ الدينار الاردني

7.35 دينار

▪️ فضة كسر ب2.55 ~2.85 دينار

▪️ كسر ذهب 18 ب252.00 دينار

▪️ الذهب المسبوك = 255.5 للجرام

نسبة سحب البطاقات دولار = 6.75% الدينيز

نسبة سحب بطاقات دولار = 3.55% الامان

سعر الدولار بالصكوك 🇹🇷 🇺🇲🏦

الجمهورية 🏦

نقداً 🇺🇲

2.00 ~3.00 قروش

تركيا 🇹🇷🇺🇲

تركيا 🇹🇷🇺🇲 5.50 ~6.50 قروش

اليقين & الأمان 🏦

مساوٍ لسعر الكاش & + 0.50 قرش

التجاري الوطني 🏦

نقداً 🇺🇲

05 ~06 قروش

تركيا 🇹🇷🇺🇲

تركيا 🇹🇷🇺🇲 08 ~10 قرش

شمال أفريقيا 🏦

نقداً 🇺🇲

09.00 ~11.00 قوش

تركيا 🇹🇷🇺🇲

تركيا 🇹🇷🇺🇲 12.00 ~13.00 قروش

الإجماع العربي 🏦

12.50 ~13.00 دينار للدولار 🇺🇲

الوحدة & التنمية 🏦

نقداً 🇺🇲