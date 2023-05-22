البريقة تعقد اجتماعاً هاماً بخصوص مصفاة الجنوب

عقد رئيس لجنة الإدارة بشركة البريقة وأعضاء لجنة الإدارة ، اجتماعاً بحضور مدراء العموم ومستشار رئيس اللجنة، وأعضاء من المؤسسة الوطنية للنفط والإدارة العامة للتصنيع ومن شركة زلاف ليبيا للاستكشاف النفط والغاز .

تنناول الإجتماع حول العرض التقديمي للخطة الإستراتيجية الموضوعه من قبل شركة زلاف بخصوص منتجات المصفاة وسبل التعاون مع شركة البريقة لتسويق النفط لاستقبال المنتجات من المحروقات.

ولخص الإجتماع إلى تشكيل فريق فني مشترك لدراسة النواحي الفنية والهندسية والتعاون لإنشاء مستودع بمنطقة اوباري ليكون جاهز لاستقبال المحروقات من المصفاة التي تساهم بشكل كبير في القضاء على ظاهرة نقص الوقود بالمنطقة الجنوبية .