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تغيير جديد.. اسعار الخضروات و الفواكه في ليبيا اليوم الاثنين 22 مايو 2023

تم النشر منذُ 3 دقائق
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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

 

ننشر اسعار الخضروات و الفواكه في السوق المحلي في ليبيا اليوم الاثنين 22 مايو 2023.

شهدت الخضروات اليوم الإثنين استقرار في بعض المنتجات، وارتفاع ملحوظ في منتجات عدة كالخيار والفلفل الحار والفلفل الأحمر والليمون العصري، وانخفاض فقط في الطماطم.

والفواكه شهدت استقرار في بعض المنتجات وانخفاض في العنب الإيطالي والكمثرى، وارتفاع في العنب الإيطالي، وارتفاع في التفاح التركي والفراولة.

وتمثل الاسعار الموضحة بالجدول اسعار السلع الأكثر استهلاكًا بالسوق المحلي .

وفيما يلي قائمة اسعار الخضروات و الفواكة في السوق المحلي في ليبيا اليوم الاثنين 22 ابريل 2023 :

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