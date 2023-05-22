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مصرف ليبي يعـلن عن فروع الصرافات المشحونة بالسيولة النقدية و سقف السحب اليوم

تم النشر منذُ 15 ثانية
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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

تحديث بخصوص آلات الصراف الذاتي المشحونة لمصرف شمال أفريقيا والتي تعمل اليوم الاثنين الموافق 22 مايو 2023:

وكالة LTT .
فرع جنزور .
فرع الزاوية .
فرع تاجوراء .
فرع سوق الجمعة .
فرع بنغازي .
وكاله وادي الربيع
فرع قصر بن غشير .
فرع مصراتة .
وكالة ساحل الزيتون
فرع سبها
وكالة الجديد
الرقابة الإدارية .
وكالة سوق الخميس المركز.
فرع طبرق .
فرع ترهونة .
وكالة رقدالين .
فرع زليتن .
فرع شحات
فرع درنة
فرع الأبيار .
فرع اجدابيا
علما بأن سقف السحب من الصراف الالي حسب التالي:
‏‎- السقف اليومي 1000 دينار.
‏‎وعمليه السحب تتم كالتالي ” سحب قيمة 400 دينار – 400 دينار – 200 دينار” لكل حركة.
‏‎- السقف الاسبوعي 3000 دينار.
‏‎- السقف الشهري 5000 دينار.
‏‎نسعى دائما لتقديم أفضل خدماتنا المصرفية وكسب رضا كافة العملاء

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