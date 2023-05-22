مصرف ليبي يعـلن عن فروع الصرافات المشحونة بالسيولة النقدية و سقف السحب اليوم

تحديث بخصوص آلات الصراف الذاتي المشحونة لمصرف شمال أفريقيا والتي تعمل اليوم الاثنين الموافق 22 مايو 2023:
وكالة LTT .
فرع جنزور .
فرع الزاوية .
فرع تاجوراء .
فرع سوق الجمعة .
فرع بنغازي .
وكاله وادي الربيع
فرع قصر بن غشير .
فرع مصراتة .
وكالة ساحل الزيتون
فرع سبها
وكالة الجديد
الرقابة الإدارية .
وكالة سوق الخميس المركز.
فرع طبرق .
فرع ترهونة .
وكالة رقدالين .
فرع زليتن .
فرع شحات
فرع درنة
فرع الأبيار .
فرع اجدابيا
علما بأن سقف السحب من الصراف الالي حسب التالي:
- السقف اليومي 1000 دينار.
وعمليه السحب تتم كالتالي ” سحب قيمة 400 دينار – 400 دينار – 200 دينار” لكل حركة.
- السقف الاسبوعي 3000 دينار.
- السقف الشهري 5000 دينار.
نسعى دائما لتقديم أفضل خدماتنا المصرفية وكسب رضا كافة العملاء
أضف تعليقـك