مصرف ليبي يعـلن عن فروع الصرافات المشحونة بالسيولة النقدية و سقف السحب اليوم

تحديث بخصوص آلات الصراف الذاتي المشحونة لمصرف شمال أفريقيا والتي تعمل اليوم الاثنين الموافق 22 مايو 2023:

وكالة LTT .

فرع جنزور .

فرع الزاوية .

فرع تاجوراء .

فرع سوق الجمعة .

فرع بنغازي .

وكاله وادي الربيع

فرع قصر بن غشير .

فرع مصراتة .

وكالة ساحل الزيتون

فرع سبها

وكالة الجديد

الرقابة الإدارية .

وكالة سوق الخميس المركز.

فرع طبرق .

فرع ترهونة .

وكالة رقدالين .

فرع زليتن .

فرع شحات

فرع درنة

فرع الأبيار .

فرع اجدابيا

علما بأن سقف السحب من الصراف الالي حسب التالي:

‏‎- السقف اليومي 1000 دينار.

‏‎وعمليه السحب تتم كالتالي ” سحب قيمة 400 دينار – 400 دينار – 200 دينار” لكل حركة.

‏‎- السقف الاسبوعي 3000 دينار.

‏‎- السقف الشهري 5000 دينار.

‏‎نسعى دائما لتقديم أفضل خدماتنا المصرفية وكسب رضا كافة العملاء