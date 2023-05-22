بالصور.. الاطاحة بشخص عرض قطعة أثرية للبيع بمنصات التواصل الاجتماعي

أفادت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين عن تمكن جهاز الشرطة السياحية وحماية الآثار من القبض على شخص عرض قطعة أثرية للبيع بمنصات التواصل الاجتماعي .

وبالتفاصيل وفور تلقي فرع الجهاز بالجبل الأخضر بلاغ مفاده قيام شخص بعرض قطعة أثرية للبيع على منصات التواصل الاجتماعي ؛ باشرت وحدة التحقيق والتحري بتكليف من رئيس الفرع بمتابعة القضية .

ومن خلال التحري وجمع الاستدلالات ومتابعة الشخص الذي بحوزته القطعة الاثرية ؛ تمكن أعضاء الوحدة من ضبطه وبحوزته القطعة الأثرية .

وتم إحالته إلى نيابة النظام العام “القبة”بناء على أمر الضبط والاحضار الصادر منها وتم استرجاع القطعة الاثرية.