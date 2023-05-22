النائب العام يصدر أمر بحبس مسؤول بارز بمصرف التجارة والتنمية

أمر النائب العام الصديق الصور بحبس مسؤول قسم الحسابات بأحد المصارف التجارية احتياطيا بتهمة الاستيلاء على أموال عمومية للدولة.

وذكر مكتب النائب العام أنّ المسؤول بمصرف التجارة والتنمية الفرع الرئيس استولى على مبلغ يقدر بـ 12 مليونا و300 ألف دينار، إلى جانب تعمده تسييل صكوك مصدقة واردة إلى الفرع لصالح هيئات ومصالح وشركات عامة.

وأضاف المكتب أنّ المتهم أدخل القيم المالية المقابلة لها في حلقة تحويلات داخلية أدارها بواسطة 30 حساباً مصرفياً ليتسنى له سحب المبلغ المستولى عليه نقداً.

وكان النائب العام قد أصدر أمرا، الأحد، بحبس مدير فرع مصرف الوحدة بمدينة طبرق على ذمة القضية والمتعلقة باستيلائه على مبالغ مالية ناتجة عن أعمال جمركية تقدر بـ 630 ألف دينار ليبي وإحالة الدعوى إلى القضاء للفصل فيها .