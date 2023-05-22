صحفي يكشف تفاصيل شراء عائلة الدبيبة أسهم المحافظ الاستثمارية

كشف الصحفي محمد بعيو، عن شراء عائلة رئيس الحكومة الوطنية عبدالحميد الدبيبة أسهم المحافظ الاستثمارية، من أصحابها بثمن بخس.

وأشار بعيو في مقابلة تلفزيونية، أن أحمد بوغرسة المسؤول بصندوق الإنماء، هو من أعطى عائلة الدبيبة قوائم أصحاب المحافظ.

وذكر بعيو أن عائلة الدبيبة، تواصلت مع أحمد بغرسة، لحصول أصحاب المحافظ على قيمتها، مقابل التنازل عنها، رغم أن صندوق الإنماء حدد آلية لتداول أسهم المحافظ فقط، وليس بيعها.

وأضح بعيو أن خطة الدبيبة تستهدف الاستيلاء على أصول ليبيا، بعدما كانت ملكيتها لليبيين، مقابل ثمن بخس، واستغلال حاجة أصحاب المحافظ للأموال، دون مراعاة فرق سعر صرف الدينار الليبي.

وقال بعيو، أن الأمر تحول من ملكية جماعية لليبيين، إلى ملكية لعائلة الدبيبة وحلفائها من رجال الأعمال الفاسدين.

وأضاف بعيو أن مبلغ الـ20 مليار في صندوق الإنماء تبخر، والمحافظ تحولت إلى سيارات وعقارات وأملاك خاصة لبعض الشركات.

وأشار بعيو الى أن أحد أصدقاء الدبيبة في البرتغال، يُسيطر على أحد الفنادق وشركة نفط وغاز، ويستطيع حاليًا شراء إحدى الشركات رغم أن بها 50 ألف مساهم.

وكشف بعيو ان عائلة الدبيبة استولت على شركتي ليبيانا والمدار، وشركات طيران والمؤسسة الليبية للاستثمار، وعلى عشرات مخازن الثروة في ليبيا.

وقال بعيو ان قرار إنشاء الصندوق حدد آلية تداول الأسهم، ولم ينص على شراء الأسهم، لأن المملوك لا يشتري من المالك.

وأوضح بعيو أن عملية بيع المحافظ يجب أن تسير وفق آلية شفافة بأن يبيع المواطن هذه المحافظ، بسعرها اليوم، أي أن الـ30 ألف دينار أصبحت اليوم 300 ألف دينار ثم يتم حل الصندوق، وبيعه لأن به أصول وشركات وفنادق وعقارات، ويأخذوا قيمته، ويتم توزيع هذه الأموال على الـ250 ألف ليبي.

ودعا بعيو النائب العام للتدخل لإيقاف هذه الجريمة، فما يحدث جريمة في حق الليبيين، وهذا مال عام، يمكله الليبيون.