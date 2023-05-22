تغيير جديد.. تراجع الدولار والعملات الاجنبية مقابل الدينار مساء اليوم الاثنـين

سجلت أخر أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية والذهب والفضة والصكوك و بطاقات الدولار الامان و الدينيز مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الاثنين 22 مايو 2023م، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية:
الدولار 🇺🇲
ب5.2500 ~ 5.2450 دينار
اليورو 🇪🇺
ب5.6300 ~5.5900 دينار
الدينار التونسي 🇹🇳
نقداً
615 دينار تونسي
تحويل
600 دينار تونسي
الجنيه المصري 🇪🇬
7.45 ~7.70 جنيه
تحويل دولار لتركيا 🇹🇷🇺🇲
ب 5.2800 ~5.2750 دينار
تحويل دولار دبي 🇸🇩🇺🇲
ب5.3150 ~5.3100 دينار
تحويل يورو لتركيا 🇹🇷🇪🇺
8.00 ~9.00 قروش على سعر الكاش
نسبة السحب للبطاقات 💳‼️
ماكينة Deniz Bank 🏦
نقداً 🇺🇲
اليقين & الجمهورية🏦
6.60 ~6.50 ٪
التجاري الوطني🏦
5.70 ~5.90 ٪
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