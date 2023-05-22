تغيير جديد.. تراجع الدولار والعملات الاجنبية مقابل الدينار مساء اليوم الاثنـين

سجلت أخر أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية والذهب والفضة والصكوك و بطاقات الدولار الامان و الدينيز مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الاثنين 22 مايو 2023م، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية:

الدولار 🇺🇲

ب5.2500 ~ 5.2450 دينار

اليورو 🇪🇺

ب5.6300 ~5.5900 دينار

الدينار التونسي 🇹🇳

نقداً

615 دينار تونسي

تحويل

600 دينار تونسي

الجنيه المصري 🇪🇬

7.45 ~7.70 جنيه

تحويل دولار لتركيا 🇹🇷🇺🇲

ب 5.2800 ~5.2750 دينار

تحويل دولار دبي 🇸🇩🇺🇲

ب5.3150 ~5.3100 دينار

تحويل يورو لتركيا 🇹🇷🇪🇺

8.00 ~9.00 قروش على سعر الكاش

نسبة السحب للبطاقات 💳‼️

ماكينة Deniz Bank 🏦

نقداً 🇺🇲

اليقين & الجمهورية🏦

6.60 ~6.50 ٪

التجاري الوطني🏦

5.70 ~5.90 ٪