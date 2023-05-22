المالية توضح بشأن جدول المرتبات الموحد الخاص بموظفي وزارة العدل

ناقشت حليمة البوسيفي وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية، مع ووزير المالية خالد المبروك”، التزامات وزارة العدل للعاملين بالقطاع وتنفيذ بتوجيهات رئيس الحكومة الوطنية بالخصوص، وما قامت به الحكومة من دفع كل الفروقات المتراكمة لكل الأعضاء، ومناقشة التسويات والتأمين الصحي لكل أعضاء الهيئات القضائية والموظفين والجهات التابعة.

وأكد المبروك أن جدول المرتبات الموحد الخاص بموظفي وزارة العدل سيطبق مع مرتبات شهر 5 الجاري.

وعبرت البوسيفيعن امتنان أعضاء وزارة العدل على ما قامت به الحكومة، بدعم الخطط الكفيلة لإنجاز استراتيجية تطوير العمل المعتمدة لعمل قطاع العدل خلال الخطة السنوية، وتجهيز التقرير النصف السنوي لما تم إنجازه، الذي شمل العمل على أكثر من 360 مرفق من المرافق التابعة للوزارة من محاكم ونيابات والعمل على تطوير مصلحة التسجيل العقاري والتوثيق، ودعم مركز الخبرة القضائية، والاهتمام بجانب الدعم الاجتماعي والصحي لمؤسسات الإصلاح والتأهيل وتطوير مراكز التدريب فيها، وكذلك توفير وسائل تدعم تحقيق حقوق الإنسان وتطويرها داخل مؤسسات الاصلاح والتأهيل.