المصراتي يفجر مفاجأة صادمة بشأن الخطوط الجوية الليبية

قال الصحفي محمود المصراتي، أن نهاية سنة 2020 أعلنت عدة شركات طيران استرالية و أوروبية افلاسها بسبب كورونا و عرضت طائراتها للبيع الفوري و كانت فرصة ثمينة للشراء كون بعض هذه الطائرات شبه جديدة او مستعملة لسنة او سنتين فقط.

وأشار المصراتي أنه حسب المصادر ، تواصل حينها بعض الوسطاء مع الشركة القابضة للطيران وعرضوا عليها الموضوع و كان الرد أنها لا تملك أموال لشراء طائرات جديدة لليبية و الافريقية و بأنها تسعى للحصول على ميزانية لتحجز طائرات غير مستعملة ( اصفار ).

وأضاف المصراتي قائلًا : “اليوم تبشرنا منصة حكومة وليد غوبلز بأن ما أسمته ( أسطول ) الليبية هو 3 طائرات فقط في الخدمة و 4 خارج الخدمة “.

وأشار المصراتي الى أن عدد موظفي الخطوط الليبية يتراوح حاليًا مابين 6000 الى 7000 موظف يشغلون ثلاثة طائرات.