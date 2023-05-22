الزنتان.. ضبط شاحنات وقود ديزل وبنزين في المنطقة الصحراوية

أعلنت مديرية أمن الزنتان، اليوم الاثنين عن تمكن الاجهزة الأمنية من ضبط شاحنتين وقود .

وبالتفاصيل تمكن أعضاء تحرى مركز شرطة المرحان والزنتان وقسم البحت الجنائي وشرطة والنجده ودوريات المنطقه العسكرية من ضبط عدد 2 شاحنات وقود ديزل وبنزين في المنطقة الصحراوية بدائرة مركز شرطة المرحان بتعليمات مباشره من السيد رئيس نيابة الزنتان الابتدائيه وبمتابعه من السيد المحامي العام بدائرة محكمة استئناف غريان .

وتم واحالتهم إلى النيابه العامه من حيت الاختصاص ومصادرت الوقود وحجز الشاحنات الي حين البت في أمرهم.