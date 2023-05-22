عشرات الوقائع.. خطأ برصد الأرقام يؤدي إلى اكتشاف سلسلة من اختلاس المال العام ‏

أفادت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين أنه بعد ورود بلاغ من أحد المصارف التجارية بالاشتباه في احد الحسابات طرفه والذي تقدم به مدير المصرف لرئيس مركز غوط الشعال .

وعقب تلقي البلاغ بشكل رسمي من قبل الإدارة القانونية بالمصرف والتي جاء فيها عدم دقة الأرقام الواردة في أحد الصكوك مع حافظة المرتبات المرفقة لها الأمر الأمر الذي برره صاحب الحساب بانه خطأ مادي في الطباعة.

وتابع أعضاء مكتب البحث الجنائي طرابلس الواقعة وبالتحقيق مع صاحب الحساب داخل مقر المكتب اعترف بقيامه بعشرات الوقائع من الاختلاس عن طريق استغلال وظيفته كونه موظف مالي لدى إحدى الجهات العامة ومكلف باعداد الصكوك والحوافظ وبانه تمكن من سرقة دفتر صكوك وقام بتزوير عشرات منها طول ثلاث سنوات ليصل اجمالي المبلغ إلى مايزيد عن مليون وستمائة الف دينار.

وبانتهاء التحقيق معه احيل المقبوض عليه رفقة الاوراق إلى نيابة مكافحة الفساد.