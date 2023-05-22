المصرف المركزي: ارتفاع نسب معدل التضخم بشكل ملحوظ خلال الربع الاول 2023 في ليبيا

كشفت النشرة الاقتصادية للربع الأول من سنة 2023 الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي عن تسجيل معدل التضخم خلال الربع الأول ارتفاعاً في كل السلع والخدمات والمنتجات.

وأوضح المركزي أنّ أسعار المواد الغذائية والسكن والوقود ارتفعت بنسبة 3.9% والملابس والأحذية بنسبة 3.3%، والسلع والخدمات الأخرى بنسبة 3.0% والنقل بنسبة 2.9% والصحة بنسبة 2.7%

وشهد ارتفاعا عرض السيولة ليسجل عرض النقود 114.1 مليار دينار مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي الذي سجل 110.3 مليار دينار وارتفاع العملة المتداولة خارج القطاع المصرفي بمقدار 2.5 مليار دينار والودائع تحت الطلب ارتفعت بمقدار 1.4 مليار دينار مقارنة بالعام الماضي

وأشار المركزي إلى ارتفاع أصول مصرف ليبيا المركزي في نهاية الربع الأول بمقدار 10.4 مليار دينار لتسجل أصول المركزي 537.4 مليار دينار وانخفاض أصول المصارف التجارية من 148.5 مليار دينار إلى 140.6 مليار دينار

وذكر المركزي أنّ رصيد النقد بخزائن المصارف ارتفع من يناير 2.9 مليار دينار حتى نهاية مارس 3.5 مليار، إلى جانب ارتفاع ودائع العملاء لدى المصارف من 102.1 مليار إلى 105.3 مليار بمعدل 3.2%‎.

وبيّن المركزي أنّه بلغت ودائع القطاع الخاص 59.9 مليار بنسبة 56.9‎%‎ من إجمالي الودائع وشكلت الودائع الحكومية ماقيمتها 45.3 مليار دينار.