شهود عيان يروون تفاصيل اقتحام فندق ليبي في الخرطوم

افاد شهود عيان أن قوات الجنجويد التابعة لقوة الدعم السريع التابعة لمحمد حمدان دقلو المعروف بـ”حميدتي”، اقتحمت مساء الاثنين فندق كورنثيا في العاصمة السودانية الخرطوم.

وقال الشهود أن عناصر الجنجويد قامت بسرقة السيارات الموجودة بالفندق وألقت القبض على أفراد تأمينه.

وفندق كورنثيا الخرطوم مملوك لشركة الاستثمارات الخارجية الليبية باستثمارات قدرها 130 مليون يورو ويقع في وسط العاصمة السودانية الخرطوم عند التقاء فرعي النيل الأبيض والنيل الأزرق.

والفندق من فئة خمسة نجوم وتم افتتاحه في 17 أغسطس 2008 تحت اسم برج الفاتح ثم تغير الاسم لاحقًا إلى كورنثيا الخرطوم.

والفندق مكون من 18 طابقًا وبه 173 غرفة و57 جناحا جميعها تطل على النيل، وبه ستة مطاعم ومقاهي إضافة إلى ناد رياضي وناد صحي وملاعب للتنس والاسكواش.