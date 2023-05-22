بالاسماء.. تنويه هام من الشؤون الاجتماعية فرع الخمس بشأن بطاقات ايفاء

وجهت الشؤون الاجتماعية فرع مدينة الخمس تنويهاً هاماً بشأن بطاقات ايفاء الغير مستلمة من قبل المستفيدات من منحة الزوجة والابناء.

وقال الفرع في بيان صادر عنه أن على “الاخوات المدرجة اسماءهن في الكشوفات ضرورة الحضور لاستلام بطاقة ايفاء الخاصة بمنحة الزوجة والبنات فوق سن 18”.

وأشار الفرع في بيانه إلى أن هذا البطاقات تم اصدارهم من فترة سابقة ولم يتم الحضور لاستلامهم من قبل المستفيدات .

ودعا الفرع المستفيدات الحضور للاستلام في اقرب وقت، وذلك خلال ساعات الدوام الرسمي بمقر فرع الشؤون الاجتماعية الخمس.

مع ضرورة “الحضور الشخصي واحضار شهادة الميلاد واثباث شخصي”.