تغيير جديد.. المركزي يعلن أسعار العملات مقابل الدينار (الثلاثاء 23 مايو 2023)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الثلاثاء 23 مايو 2023، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.808 دينار، مسجلاً ارتفاعا طفيفا.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 5.196 دينار، والجنيه الاسترليني 5.9749 دينار، والدولار الكندي 3.5636 دينار ليبي، والليرة التركية 0.2423 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، الذي يمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.282 دينار، والدرهم الإماراتي 1.3093 دينار، والدينار التونسي 1.556 دينار، والدرهم المغربي 0.4712 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم للبيع والشراء ومتوسط الاسعار: