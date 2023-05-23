مصرف ليبي يعلن عـن فروع الصرافات المشحونة بالسيولة النقدية وسقف السحب اليوم

فيما يلي تحديث بآلات الصراف الذاتي المشحونة لمصرف شمال أفريقيا والتي تعمل اليوم الثلاثاء الموافق 23 مايو 2023:
تحديث بخصوص آلات الصراف الذاتي المشحونة والتي تعمل اليوم الثلاثاء الموافق 23-05-2023 م:
ــ الفرع الرئيسي .
ــ وكالة LTT .
ــ وكالة الجيل الجديد.
ــ فرع جنزور .
ــ فرع أبو سليم .
ــ فرع الزاوية .
ــ وكالة صلاح الدين .
ــ فرع تاجوراء .
ــ فرع سوق الجمعة .
ــ فرع مسلاتة.
ــ وكاله معتيقة .
ــ وكاله وادي الربيع.
ــ فرع قصر بن غشير .
ــ فرع مصراتة .
ــ شباك الجامعة .
ــ وكالة ساحل الزيتون .
ــ فرع سبها .
ــ وكالة الجديد .
ــ الرقابة الإدارية .
ــ وكالة سوق الخميس المركز.
ــ فرع طبرق .
ــ فرع الخمس.
ــ فرع صرمان .
ــ وكالة رقدالين .
ــ وكالة الأصابعة.
ــ فرع زليتن .
ــ فرع شحات .
ــ فرع درنة .
ــ فرع الأبيار .
ــ فرع البيضاء.
ــ فرع بنغازي.
ــ فرع اجدابيا .
علما بأن سقف السحب من الصراف الالي حسب التالي:
- السقف اليومي 1000 دينار.
وعملية السحب تتم كالتالي ” سحب قيمة 400 دينار – 400 دينار – 200 دينار” لكل حركة.
- السقف الاسبوعي 3000 دينار.
- السقف الشهري 5000 دينار.
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