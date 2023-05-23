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تراجع أسعار العملات مقابل الدينار في السوق السوداء اليوم الثلاثاء 23 مايو 2023

تم النشر منذُ 11 دقيقة
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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

نستعرض لكم عبر المشهد الليبي ومن خلال التعاملات أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الثلاثاء 23 مايو 2023 وفقا للأرقام الواردة عن تعاملات السوق السوداء ..

وسجلت أخر أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية والذهب والفضة والصكوك و بطاقات الدولار الامان و الدينيز مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الثلاثاء 23 مايو 2023م، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية:

سعر الدولار في مصرف ليبيا المركزي
4.82 د‫.‬ل – للبيع – 4.796 د.ل للشراء

▪️ الدولار 🇺🇲
ب5.2500 ~ 5.2450 دينار

▪️ اليورو 🇪🇺
ب5.6200 ~5.5800 دينار

▪️ الدينار التونسي 🇹🇳
615 دينار

▪️ الباوند =6.35 دينار

▪️ تحويل دولار لتركيا 🇹🇷🇺🇲
ب 5.2750 ~5.2700 دينار

▪️ دولار حوالة دبي =
ب5.3150 ~5.3100 دينار

▪️ تحويل يورو لتركيا 🇹🇷🇪🇺

+8.00 ~9.00 قروش على سعر الكاش

▪️ الليرة التركية
0.27 دينار

▪️ الجنيه المصري
0.14 دينار

▪️ الدينار الاردني
7.35 دينار

▪️ فضة كسر ب2.55 ~2.85 دينار

▪️ كسر ذهب 18 ب248.50 دينار

▪️ الذهب المسبوك = 252.50 للجرام

نسبة سحب البطاقات دولار = 6.75% الدينيز

نسبة سحب بطاقات دولار = 3.55% الامان

نسبة السحب للبطاقات 💳
ماكينة Deniz Bank
نقداً 🇺🇲
اليقين & الجمهورية
6.60 ~6.50 ٪
التجاري الوطني
5.70 ~5.90 ٪

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