تراجع أسعار العملات مقابل الدينار في السوق السوداء اليوم الثلاثاء 23 مايو 2023

نستعرض لكم عبر المشهد الليبي ومن خلال التعاملات أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الثلاثاء 23 مايو 2023 وفقا للأرقام الواردة عن تعاملات السوق السوداء ..
وسجلت أخر أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية والذهب والفضة والصكوك و بطاقات الدولار الامان و الدينيز مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الثلاثاء 23 مايو 2023م، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية:
سعر الدولار في مصرف ليبيا المركزي
4.82 د.ل – للبيع – 4.796 د.ل للشراء
▪️ الدولار 🇺🇲
ب5.2500 ~ 5.2450 دينار
▪️ اليورو 🇪🇺
ب5.6200 ~5.5800 دينار
▪️ الدينار التونسي 🇹🇳
615 دينار
▪️ الباوند =6.35 دينار
▪️ تحويل دولار لتركيا 🇹🇷🇺🇲
ب 5.2750 ~5.2700 دينار
▪️ دولار حوالة دبي =
ب5.3150 ~5.3100 دينار
▪️ تحويل يورو لتركيا 🇹🇷🇪🇺
+8.00 ~9.00 قروش على سعر الكاش
▪️ الليرة التركية
0.27 دينار
▪️ الجنيه المصري
0.14 دينار
▪️ الدينار الاردني
7.35 دينار
▪️ فضة كسر ب2.55 ~2.85 دينار
▪️ كسر ذهب 18 ب248.50 دينار
▪️ الذهب المسبوك = 252.50 للجرام
نسبة سحب البطاقات دولار = 6.75% الدينيز
نسبة سحب بطاقات دولار = 3.55% الامان
نسبة السحب للبطاقات 💳
ماكينة Deniz Bank
نقداً 🇺🇲
اليقين & الجمهورية
6.60 ~6.50 ٪
التجاري الوطني
5.70 ~5.90 ٪
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