تغيير جديد.. اسعار الخضروات و الفواكه في ليبيا اليوم الثلاثاء 23 مايو 2023

ننشر اسعار الخضروات و الفواكه في السوق المحلي في ليبيا اليوم الثلاثاء 23 مايو 2023.

وشهدت الخضروات استقرار في بعض المنتجات، لهذا اليوم الثلاثاء، وارتفاع في بعضاً منها كالبصل والفلفل الحار والفلفل الأحمر والليمون العصري.

فيما شهدت الفواكه انخفاض بسيط في الكمثرى والعنب الإيطالي والتركي، وارتفاع بسيط في الفراولة واستقرار في التفاح الموز والبطيخ والشمام.

وتمثل الاسعار الموضحة بالجدول اسعار السلع الأكثر استهلاكًا بالسوق المحلي .

وفيما يلي قائمة اسعار الخضروات و الفواكة في السوق المحلي في ليبيا اليوم الثلاثاء 23 ابريل 2023 :