مصادر توضح بشأن شحن بطاقة ايفاء بالقيمة الناقصة لـ” منحة الزوجة والبنات”

اوضحت مصادر مطلعة بشأن شحن بطاقة ايفاء بالقيمة الناقصة لمنحة الزوجة والبنات فوق 18 سنة اليوم الثلاثاء.

وقالت المصادر في تصريحات صحفية، أنه تم البدء بشحن بطاقة إيفاء بالقيمة الناقصة الخاصة بمنحة الزوجة والبنات فوق 18 سنة، موضحةً أن الشحن لم يتم حتى الآن لجميع البطاقات وأن العملية تتم بالتدريج حتى الانتهاء منها جميعاً.

وكان مدير مشروع بطاقة ايفاء حمزة الكراتي قد أكد في تصريحات صحفية أنه سيتم صرف باقي مستحقات علاوة الزوجة والبنات للعام 2022 والربع الأول من سنة 2023 فقط خلال هذه الأيام.

وكان الكراتي قد صرح بأنه “تم ايقاف التسجيل عبر الرسائل بشكل مؤقت، مشيراً إلى أن النظام قيد التطوير، وأن التسجيل متاح عن طريق رابط منظومة علاوة الزوجة والابناء فقط”.

وتترقب المستفيدات من علاوة الزوجة والبنات فوق 18 سنة صرف باقي المستحقات المتأخرة، وكذا مطالبات بتحديد موعد صرف علاوة الزوجة والابناء الدفعة الخامسة .