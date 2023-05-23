شركات تركية تشارك في المعرض الدولي للإنشاءات في ليبيا

انطلقت بالعاصمة الليبية طرابلس، النسخة الـ13 لمعرض “ليبيا بيلد” الدولي للبناء والإنشاءات، بمشاركة 260 شركة من 10 دول على رأسها تركيا.

وافتتح المعرض رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، بحضور السفير التركي لدى طرابلس كنعان يلماز، وعدد من الوزراء.

وتشارك الشركات التركية بانتظام منذ 12 عاما في المعرض الذي يعد أكبر معرض للبناء والإنشاءات في شمال إفريقيا، وفق مراسل الأناضول.

وقال المستشار التجاري بالسفارة التركية يوسف يلدز، للأناضول، إن عدد الشركات التركية المشاركة في المعرض بلغ 44.

وبلغ إجمالي الشركات المشاركة 260 من 10 دول مختلفة، بينها مصر وإيطاليا والإمارات والنمسا وتونس.

ومن المقرر أن يستمر المعرض حتى الخميس.

وتحظى تركيا وليبيا بعلاقات متميزة في مختلف المجالات، وتجمعهما العديد من اتفاقيات التعاون الثنائية.