ارتفاع الدولار.. المركزي يعلن أسعار العملات مقابل الدينار (الاربعاء 24 مايو 2023)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الاربعاء 24 مايو 2023، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.8102 دينار، مسجلاً ارتفاعا جديدا.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 5.1885 دينار، والجنيه الاسترليني 5.987 دينار، والدولار الكندي 3.5598 دينار ليبي، والليرة التركية 0.242 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، الذي يمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 0.242 دينار، والدرهم الإماراتي 1.2826 دينار، والدينار التونسي 1.5567 دينار، والدرهم المغربي 0.4723 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم للبيع والشراء ومتوسط الاسعار: