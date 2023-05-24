تعرف على تصنيف ليبيا إفريقياً في احتياطي النفط الخام

أدرج تقرير لموقع «المال والطاقة» الأمريكي ليبيا في المرتبة الثانية إفريقيًّا.

ووفق التقرير، فإنّ ليبيا جاءت بعد نيجيريا متصدرة الترتيب بواقع 1.2 مليون برميل يوميًا متفوقة على أنغولا والجزائر ومصر بواقع 1.1 و 1.06 مليون برميل يوميًا و 460 ألف برميل على التوالي.

وقال الموقع إنّ ليبيا المتعافية من اتفاق «أوبك بلس» تشهد انتعاشًا سريعًا مقارنة بالعام الماضي، لكن الإنتاج يتأثر بعدم الاستقرار السياسي.

وتوقع التقرير أن يظل الإنتاج مستقرًّا طوال العام 2023 مع تسريع ليبيا عمليات الاستكشاف، وامتلاكها 48 مليار برميل من احتياطيات النفط الخام.

كما يتوقع التقرير أن تضيف إمدادات النفط في إفريقيا ما يصل إلى 8% إلى الإمداد العالمي طوال 2023، ليبلغ إجمالي الإنتاج الإفريقي 7 ملايين برميل يوميًا.