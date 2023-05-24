مصرف ليبي يعلن عن فروع الصرافات المشحونة بالسـيولة النقدية وسقف السحب اليوم

فيما يلي تحديث بآلات الصراف الذاتي المشحونة لمصرف شمال أفريقيا والتي تعمل اليوم الاربعاء الموافق 24 مايو 2023:

الفرع الرئيسي .

فرع جنزور .

فرع أبو سليم .

فرع الزاوية .

وكالة صلاح الدين .

فرع بنغازي .

فرع مسلاتة.

وكاله معتيقة .

فرع صبراتة .

وكاله وادي الربيع.

فرع قصر بن غشير .

وكالة ساحل الزيتون .

وكالة الجديد .

وكالة بني وليد.

وكالة زاوية المحجوب.

وكالة سوق الخميس المركز.

فرع طبرق .

فرع الخمس.

فرع البيضاء.

فرع صرمان .

وكالة رقدالين .

وكالة الأصابعة.

فرع شحات .

فرع درنة .

فرع الأبيار .

علما بأن سقف السحب من الصراف الالي حسب التالي:

‏‎- السقف اليومي 1000 دينار.

‏‎وعملية السحب تتم كالتالي ” سحب قيمة 400 دينار – 400 دينار – 200 دينار” لكل حركة.

‏‎- السقف الاسبوعي 3000 دينار.

‏‎- السقف الشهري 5000 دينار.

‏‎نسعى دائما لتقديم أفضل خدماتنا المصرفية وكسب رضا كافة العملاء