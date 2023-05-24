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مصرف ليبي يعلن عن فروع الصرافات المشحونة بالسـيولة النقدية وسقف السحب اليوم

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

فيما يلي تحديث بآلات الصراف الذاتي المشحونة لمصرف شمال أفريقيا والتي تعمل اليوم الاربعاء الموافق 24 مايو 2023:

الفرع الرئيسي .
فرع جنزور .
فرع أبو سليم .
فرع الزاوية .
وكالة صلاح الدين .
فرع بنغازي .
فرع مسلاتة.
وكاله معتيقة .
فرع صبراتة .
وكاله وادي الربيع.
فرع قصر بن غشير .
وكالة ساحل الزيتون .
وكالة الجديد .
وكالة بني وليد.
وكالة زاوية المحجوب.
وكالة سوق الخميس المركز.
فرع طبرق .
فرع الخمس.
فرع البيضاء.
فرع صرمان .
وكالة رقدالين .
وكالة الأصابعة.
فرع شحات .
فرع درنة .
فرع الأبيار .
علما بأن سقف السحب من الصراف الالي حسب التالي:
‏‎- السقف اليومي 1000 دينار.
‏‎وعملية السحب تتم كالتالي ” سحب قيمة 400 دينار – 400 دينار – 200 دينار” لكل حركة.
‏‎- السقف الاسبوعي 3000 دينار.
‏‎- السقف الشهري 5000 دينار.
‏‎نسعى دائما لتقديم أفضل خدماتنا المصرفية وكسب رضا كافة العملاء

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