مصرف ليبي يعلن عن فروع الصرافات المشحونة بالسـيولة النقدية وسقف السحب اليوم

فيما يلي تحديث بآلات الصراف الذاتي المشحونة لمصرف شمال أفريقيا والتي تعمل اليوم الاربعاء الموافق 24 مايو 2023:
الفرع الرئيسي .
فرع جنزور .
فرع أبو سليم .
فرع الزاوية .
وكالة صلاح الدين .
فرع بنغازي .
فرع مسلاتة.
وكاله معتيقة .
فرع صبراتة .
وكاله وادي الربيع.
فرع قصر بن غشير .
وكالة ساحل الزيتون .
وكالة الجديد .
وكالة بني وليد.
وكالة زاوية المحجوب.
وكالة سوق الخميس المركز.
فرع طبرق .
فرع الخمس.
فرع البيضاء.
فرع صرمان .
وكالة رقدالين .
وكالة الأصابعة.
فرع شحات .
فرع درنة .
فرع الأبيار .
علما بأن سقف السحب من الصراف الالي حسب التالي:
- السقف اليومي 1000 دينار.
وعملية السحب تتم كالتالي ” سحب قيمة 400 دينار – 400 دينار – 200 دينار” لكل حركة.
- السقف الاسبوعي 3000 دينار.
- السقف الشهري 5000 دينار.
نسعى دائما لتقديم أفضل خدماتنا المصرفية وكسب رضا كافة العملاء
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