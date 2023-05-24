الشؤون الاجتماعية تصرف الاشهر الناقصة لـ” منحة الزوجة والبنات”

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية عن شحن بطاقة ايفاء بالقيمة الناقصة لمنحة الزوجة والبنات فوق 18 سنة بدءاً من يوم الثلاثاء بشكل تدريجي.

وقالت الشؤون الاجتماعية في بيان، أنه تم البدء بشحن بطاقة إيفاء بالاشهر الناقصة من منحة الزوجة والبنات فوق سن ال18 سنة، مشيرةً إلى أنه ستصل للشفرات رسائل ومن لم تصله رسالة يمكنه التأكد من خلال ماكينة السحب التابعة لمصرف الجمهورية أو جهات تتعامل بالبطاقة”.

وكان مدير مشروع بطاقة ايفاء حمزة الكراتي قد أكد في تصريحات صحفية أنه سيتم صرف باقي مستحقات علاوة الزوجة والبنات للعام 2022 والربع الأول من سنة 2023 فقط خلال هذه الأيام، مشيراً إلى أنه “تم ايقاف التسجيل عبر الرسائل بشكل مؤقت، وأن النظام قيد التطوير، والتسجيل متاح عن طريق رابط منظومة منحة الزوجة والابناء فقط”.