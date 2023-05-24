اقتصاد

السفارة الأمريكية لدى ليبيا تمنح التأشيرة لليبيين متعددة الدخول إبتداء من اليوم

تم النشر منذُ 23 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

أعلنت السفارة الأمريكية لدى ليبيا اليوم الإربعاء أن بأمكان الليبين المتقدمين الحصول على التأشيرة الأمريكية إبتداء من اليوم الإربعاء .

وقال السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند أن الليبين الذين يرغبون في زيارة الأمم المتحدة يمكنهم الحصول علي تأشيرة متعددة الدخول لمدة عام واحد حيث تحقق هذا الأمر من خلال الجهود والتعاون المشترك بين الولايات المتحدة وليبيا .

وقالت رئيسة القسم القنصلي لدى السفارة الأمريكية بولين كاستنر لدي المزيد من الأخبار السارة إضافة إلى التأشيرات طويلة الأمد كما نقدم أيضا تأشيرة الليبين دون تكاليف رسوم المعاملة بالمثل .

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Salma Ben Ragab is a student at the University of Tripoli, Faculty of Media, Journalism. I work in many civil society organizations and is a writer
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عن مصدر الخبر

صحيفة صدى الاقتصادية

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