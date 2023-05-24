وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية يكشف تفاصيل شحن القيم المستحقة لبطاقات ايفاء

كشف وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية فرج عبدالكريم مجاهد، اليوم الاربعاء، عن تفاصيل شحن القيم المستحقة لبطاقات ايفاء لمنحة الزوجة والابناء والبنات فوق سن 18 سنة .

وقال مجاهد في تصريحات صحفية أنه “تم بحمد الله تعالى شحن القيم المستحقة لبطاقات ايفاء عن مدة الاستحقاق السابقة حيث بلغ عدد الشحنات 247،780 شحنة وعدد البطاقات المشحونة 92446 بطاقة، وبلغ اجمالي المبلغ للشحن 130632000 دينار.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية عن شحن بطاقة ايفاء بالقيمة الناقصة لمنحة الزوجة والبنات فوق 18 سنة بدءاً من يوم الثلاثاء بشكل تدريجي.

وأشارت إلى أنه تم البدء بشحن بطاقة إيفاء بالاشهر الناقصة من منحة الزوجة والبنات فوق سن ال18 سنة، مشيرةً إلى أنه ستصل للشفرات رسائل ومن لم تصله رسالة يمكنه التأكد من خلال ماكينة السحب التابعة لمصرف الجمهورية أو جهات تتعامل بالبطاقة”.