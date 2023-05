تغيير قواعد التأشيرة.. السفارة الامريكية تزف خبراً ساراً لليبيين الذين يريدون السفر إلى الولايات المتحدة!

وأوضحت السفارة في بيان مسجل، “سوف يحصل المواطنون الليبيون والأمريكيون الذين تتوفر فيهم الشروط الخاصة بالسفر لغاية الأعمال أو السياحة على تأشيرة بسنة واحدة متعددة الرحلات”.

وقالت السفارة أن القرار يعتبر نقلة نوعية مقارنة بالصلاحية الحالية للتأشيرة بثلاثة أشهر مع رحلة واحدة، مشيرة إلى توحيد رسوم التأشيرة وإلغاء رسوم المعاملة بالمثل بالكامل للمواطنين الليبيين.

ووفقا للقرار سوف يحصل الطلبة من البلدين الذين تتوفر فيهم شروط الحصول على تأشيرة طالب على تأشيرة بسنة متعددة الرحلات، بينما كانوا يحصلون في السابق على تأشيرة صالحة لرحلة دخول واحدة.

واعتبر البيان أن هذه التغييرات المهمة على تسهيل السفر المشروع للأغراض الدبلوماسية والدراسية والثقافية والأعمال، والأهم من ذلك هو أنها سوف تعمق العلاقات المباشرة بين مواطني البلدين.

وقالت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية، نجلاء المنقوش، في أكتوبر الماضي، إن السفارة الأميركية لدى ليبيا ستبدأ منح تأشيرات متعددة الدخول للطلبة الليبيين الدارسين في الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة القريبة المقبلة، وذلك بعد توقفها لعدة سنوات.

وأضافت أن هذه الجهود ثمرة للتعاون الوثيق مع وزارة الخارجية الأمريكية والجهود المبذولة من وزيرة الخارجية خدمة للصالح العام، مما يسهم في ازدهار العلاقات الليبية الأمريكية.

خبر سار لليبيين الذين يريدون السفر إلى الولايات المتحدة! 🇺🇸 🇱🇾

للمزيد من المعلومات: https://t.co/DDATlK0fKw

Great news for Libyans who want to travel to the United States! 🇺🇸 🇱🇾

For further information: https://t.co/QTRhV3JHT7 pic.twitter.com/AsLfMXfv2I

— U.S. Embassy – Libya (@USEmbassyLibya) May 24, 2023