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النيابة العامة تُعلن إحباط تهريب أغذية لا تصلح للاستهلاك البشري

تم النشر منذُ 17 ثانية
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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

أجرت النيابة العامة تفتيشاً غايته إثبات جريمة تهريب مواد غدائية غير صالحة للاستهلاك البشري إلى البلاد.

ونظر وكيل النيابة بنيابة مكافحة الفساد في نطاق دائرة محكمة استئناف طبرق، إجراءات الاستدلال؛ التي اتخذها عناصر قسم مكافحة التهريب والمخدرات – طبرق؛ حيال واقعة تهريب كمية من أمعاء الحيوانات؛ لغرض طرحها في السوق المحلي.

وأظهر البحث أن المادة الغذائية محل التحقيق غير صالحة للاستهلاك البشري ؛وقد تعمد الفاعل تهريبها إلى الداخل لتلافي عقبة افتقادها للاشتراطات المقررة ؛وواقع إدراجها على قائمة المواد الممنوع توريدها.

وبذلك انتهت النيابة العامة إلى الأمر بحبس المتهم احتياطياً .

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