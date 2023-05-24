“الحويج” يبحث تنفيذ مدينة المعارض جنوب طرابلس مع الجانب التركي

اجتمع وزير الاقتصاد والتجارة “محمد الحويج” مع وفد من أصحاب الاعمال من جمهورية تركيا برئاسة رئيس مجلس أصحاب الاعمال الليبي التركي “مرتضى قرنفيل” بديوان الوزارة استكمالاً للقاءات إسطنبول منتصف شهر مايو الجاري في إطار تعزيز الروابط الاقتصادية والتشبيك بين أصحاب الاعمال والمستثمرين في كلا البلدين.

حيث خلال الاجتماع مناقشة دور الشركات التركية في تنمية وتطوير البنية التحتية بمختلف القطاعات والمشاركة في تنفيذ مدينة المعارض جنوب العاصمة طرابلس تحت اشراف الهيئة العامة للمعارض التابعة للوزارة، وتعزيز الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين لتنفيذ مشاريع استثمارية بقطاع النفط والغاز وانشاء مصافي للمنتجات النفطية تحت اشراف المؤسسة الوطنية للنفط، ودعم وزارة الصحة لتوطين العلاج بالداخل وانشاء مشفى مشترك بالعاصمة طرابلس.

وأكد “الحويج” على تطوير العلاقات مع القطاع الخاص بدولة ليبيا والمشاركة في تنفيذ المشاريع المعتمدة وفق رؤية حكومة الوحدة الوطنية لتطوير الموانئ وإنشاء المناطق الحرة والخاصة وتنشيط تجارة العبور نحو السوق الأفريقي والمساهمة في توطين المشاريع الصناعية والزراعية بكافة المناطق.