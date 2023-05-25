تغيير جديد.. المركزي يعلن أسعار العملات مقابل الدينار (الخميس 25 مايو 2023)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الخميس 25 مايو 2023، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.8242 دينار، مسجلاً ارتفاعا جديدا.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 5.1788 دينار، والجنيه الاسترليني 5.9594 دينار، والدولار الكندي 3.5476 دينار ليبي، والليرة التركية 0.2423 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، الذي يمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2863 دينار، والدرهم الإماراتي 1.3137 دينار، والدينار التونسي 1.5615 دينار، والدرهم المغربي 0.4713 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم للبيع والشراء ومتوسط الاسعار: