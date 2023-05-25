طرابلس تحث رجال الأعمال الأتراك على الاستثمار في ليبيا

حثت حكومة الوحدة الوطنية الليبية رجال الأعمال الأتراك على العمل في بلادها وتطوير العلاقات مع القطاع الخاص.

جاء ذلك على لسان وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الليبية محمد الحويج خلال لقائه الأربعاء، وفدا من أصحاب الأعمال من تركيا برئاسة رئيس مجلس أصحاب الأعمال التركي الليبي مرتضى قرنفيل، بحسب الاناضول.

وقال بيان لوزارة الاقتصاد الليبية، إن اللقاء الذي تم بديوان الوزارة في طرابلس “جاء استكمالا للقاءات إسطنبول منتصف شهر مايو (أيار) الجاري في إطار تعزيز الروابط الاقتصادية والتشبيك بين أصحاب الأعمال والمستثمرين في كلا البلدين”.

وأشار البيان، إلى أن االلقاء ” ناقش دور الشركات التركية في تنمية وتطوير البنية التحتية بمختلف القطاعات والمشاركة في تنفيذ مدينة المعارض جنوب العاصمة طرابلس تحت إشراف الهيئة العامة للمعارض التابعة للوزارة”.

كما ناقش اللقاء “تعزيز الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين لتنفيذ مشاريع استثمارية بقطاع النفط والغاز وانشاء مصافي للمنتجات النفطية تحت إشراف المؤسسة الوطنية الليبية للنفط ودعم وزارة الصحة لتوطين العلاج بالداخل وانشاء مشفى مشترك بالعاصمة طرابلس”.

وفق البيان أيضا فقد “حث الوزير الليبي الجانب التركي على تطوير العلاقات مع القطاع الخاص بدولة ليبيا والمشاركة في تنفيذ المشاريع المعتمدة وفق رؤية حكومة الوحدة الوطنية”.

وقال، بحسب البيان، أن ذلك “لتطوير الموانئ وإنشاء المناطق الحرة والخاصة وتنشيط تجارة العبور نحو السوق الإفريقية والمساهمة في توطين المشاريع الصناعية والزراعية بكافة المناطق”.

وينشط رجال الاعمال الاتراك في ليبيا بشكل كبير فيما افتتحت جمعية الصناعيين ورجال الأعمال المستقلين التركية “موصياد” فرعا لها في العاصمة الليبية طرابلس في 16 مايو/ أيار من العام الماضي.