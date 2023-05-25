تغيير جديد.. أسعار العملات مقابل الدينار في السوق السوداء اليوم الخميس 25 مايو 2023

نستعرض لكم عبر المشهد الليبي ومن خلال التعاملات أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الخميس 25 مايو 2023 وفقا للأرقام الواردة عن تعاملات السوق السوداء ..

وسجلت أخر أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية والذهب والفضة والصكوك و بطاقات الدولار الامان و الدينيز مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الخميس 25 مايو 2023م، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية:

سعر الدولار في مصرف ليبيا المركزي

4.8363 د‫.‬ل – للبيع – 4.8122 د.ل للشراء

▪️ الدولار 🇺🇲

ب5.2175 ~ 5.2125 دينار

▪️ اليورو 🇪🇺

ب5.5900 ~5.5500 دينار

▪️ الدينار التونسي 🇹🇳

620 دينار

▪️ الباوند =6.30 دينار

▪️ تحويل دولار لتركيا 🇹🇷🇺🇲

ب 5.2400 ~5.2350 دينار

▪️ دولار حوالة دبي =

ب5.2750 ~5.2700 دينار

▪️ تحويل يورو لتركيا 🇹🇷🇪🇺

+8.00 ~9.00 قروش على سعر الكاش

▪️ الليرة التركية

0.27 دينار

▪️ الجنيه المصري

0.14 دينار

▪️ الدينار الاردني

7.35 دينار

▪️ فضة كسر ب2.55 ~2.85 دينار

▪️ كسر ذهب 18 ب245.50 دينار

▪️ الذهب المسبوك = 249.50 للجرام

نسبة سحب البطاقات دولار = ~ الدينيز

نسبة سحب بطاقات دولار = ~ الامان