تغيير جديد.. أسعار العملات مقابل الدينار في السوق السوداء اليوم الخميس 25 مايو 2023

نستعرض لكم عبر المشهد الليبي ومن خلال التعاملات أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الخميس 25 مايو 2023 وفقا للأرقام الواردة عن تعاملات السوق السوداء ..
وسجلت أخر أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية والذهب والفضة والصكوك و بطاقات الدولار الامان و الدينيز مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الخميس 25 مايو 2023م، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية:
سعر الدولار في مصرف ليبيا المركزي
4.8363 د.ل – للبيع – 4.8122 د.ل للشراء
▪️ الدولار 🇺🇲
ب5.2175 ~ 5.2125 دينار
▪️ اليورو 🇪🇺
ب5.5900 ~5.5500 دينار
▪️ الدينار التونسي 🇹🇳
620 دينار
▪️ الباوند =6.30 دينار
▪️ تحويل دولار لتركيا 🇹🇷🇺🇲
ب 5.2400 ~5.2350 دينار
▪️ دولار حوالة دبي =
ب5.2750 ~5.2700 دينار
▪️ تحويل يورو لتركيا 🇹🇷🇪🇺
+8.00 ~9.00 قروش على سعر الكاش
▪️ الليرة التركية
0.27 دينار
▪️ الجنيه المصري
0.14 دينار
▪️ الدينار الاردني
7.35 دينار
▪️ فضة كسر ب2.55 ~2.85 دينار
▪️ كسر ذهب 18 ب245.50 دينار
▪️ الذهب المسبوك = 249.50 للجرام
نسبة سحب البطاقات دولار = ~ الدينيز
نسبة سحب بطاقات دولار = ~ الامان
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