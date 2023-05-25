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استمرار تراجع الكسر.. أسعار الذهب في ليبيا اليوم الخميس 25 مايو 2023

تم النشر منذُ 33 ثانية
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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

فيما يلي اخر تحديث لأسعار الذهب والفضة في العاصمة طرابلس (اليوم الخميس) 25/05/2023م وتشمل الكسر والجديد والمستعمل و المسبوك:

سعر كسر الذهب اليوم :
▪️لما تبيع :
▪️كسر ذهب 18 ب245.50 دينار
▪️كسر ذهب 21 ب286.41 دينار
▪️كسر ذهب 22 ب300.05 دينار
▪️كسر ذهب 24 ب327.33 دينار

سعر الذهب المستعمل اليوم:
▪️ذهب مستعمل 18 – شراء
ب280 ~295 دينار
▪️ذهب مستعمل 21
ب320 ~340 دينار

سعر الذهب الجديد :
▪️ذهب جديد 18
ب325 ~345 دينار
▪️ذهب جديد 21
ب355 ~370 دينار

سعر الفضة اليوم:
▪️فضة كسر ب2.55 ~2.85 دينار
▪️لما بتشري :

▪️فضة جديدة :
▪️ب09 ~25 دينار على حسب العيار

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