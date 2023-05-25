دوريات خفر السواحل الليبي لمراقبة تهريب النفط تعتقل ستة تونسيين

ذكر موقع “أفريكا بوست ” أن قوات خفر السواحل الليبية أعتقت ستة صيادين تونسيين عبر عبورهم المياه الإقليمية الليبية حيث اعتقل الصيادون من بن قردان جنوب شرق تونس لأكثر من خمسة أيام كما صادر الليبيون معداتهم .

وأضاف الموقع أن ليبيا اتهمت مرارًا الصيادين التونسيين بانتهاك مياهها الإقليمية دون إذن مسبق حيث تركز دوريات خفر السواحل الليبي على مراقبة قوارب الهجرة غير الشرعية والقوارب الأخرى التي تهرب الوقود .

وتابع الموقع بالقول أن السلطات الليبية في أبريل من العام الماضي أفرجت عن 24 صيادا تونسيا اعتقلوا على متن ثلاث سفن من صفاقس والمهدية وظلوا رهن الاعتقال لأكثر من شهر .