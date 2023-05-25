بعد إحالة مرتب مايو.. توضيح هـام من وزارة المالية بشأن موعد صرف مرتبات شهر يونيو

أكدت إدارة الميزانية بوزارة المالية في حكومة الوحدة الوطنية، اليوم الخميس، أن مرتبات شهر يونيو 2023 ستحال إلى مصرف ليبيا المركزي قبل عيد الأضحى بوقت كافٍ.

وقالت الوزارة في بيان صادر عنها عبر حسابها على موقع “فيسبوك” :”بعد إحالة أذونات صرف مرتبات شهر مايو، تؤكد أنها بصدد استكمال إجراءات مرتبات شهر يونيو، لإحالتها إلى مصرف ليبيا المركزي لصرفها قبل عيد الأضحى المبارك بوقت كافٍ”.

وكانت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية أعلنت اليوم الخميس في بيان سابق، إحالة أذونات الصرف الخاصة بمرتبات مايو إلى مصرف ليبيا المركزي، موضحةً أن أذونات الصرف المحالة تشمل كافة الجهات الممولة من الخزانة العامة.

وأضافت وزارة المالية أنه تخم تسليم أذونات الصرف إلى إدارة العمليات المصرفية بمصرف ليبيا المركزي، لاستكمال إجراءات الصرف المتبعة.