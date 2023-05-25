خاص.. 9 سفن حبوب ترسو على ميناء بنغازي خلال شهر مايو

أوضح مصدر لصحيفة الاقتصادية أنه رست على ميناء بنغازي خلال شهر مايو عدد 9 سفن محملة بأطنان من الحبوب السائبة وهي سفينة (PRINCE AMIN ) والوكيل الملاحي شواطئ بنغازي محملة بعدد 23 الف طن من الشعير والسفينة (AILEEN) للوكيل ( الشيمة ) محملة بعدد 11306 الف طن من الشعير .

كما وصلت لميناء بنغازي السفينة (NYMPHI) للوكيل الربان العالمية وتحمل 26424 ألف طن من الشعير

رست السفينة (QUEEN SARA) للوكيل المضيق وعلى متنها عدد 9807 ألف طن من حبوب الشعير ورست أيضاً السفينة (FRIEDRICH ) للوكيل الملاحي الربان العالمية وهي عبارة عن حبوب الصويا وعددها 4500 الف طن .

هذا ورست السفينة ( SATURN.J ) للوكيل الافق اللامع وحمولتها 28 الف طن من الشعير وحاليا جاري العمل على تفريغ ثلاث سفن في وقت واحد وهي السفينة (CAPTAIN ADAM.1 ) للوكيل الملاحي المضيق وتحمل عدد 5500 الف طن من الشعير ، والسفينة (DINA T) للوكيل الملاحي الشيمة محملة بالقمح والشعير والكمية الإجمالية للحمولة هي 30 الف طن و السفينة (NANA LEEN) للوكيل الملاحي أعالي البحار وتحمل عدد 26.500 ألف طن من حبوب القمح.

وأوضح المصدر بأن الشركة الليبية للموانئ قامت بتفريغ حملات السفن فور وصولها واتمام إجراءاتها ونتيجة السرعة في أعمال المناولة والتفريغ في وقت قياسي تحصلت الشركة على شهادة شكر نتيجة لوصول معدل التفريغ لمستويات عالية غير مسبوقة من وكالة (FGM ) ولازال العمل جاري على تفريغ سفن الصب الراسية على أرصفة ميناء بنغازي البحري.