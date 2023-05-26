تنويه هام من الشركة العامة للكهرباء بقطع التيار الكهربائي على هذه المناطق اليوم

أصدرت الشركة العامة للكهرباء تنويهاً هاماً بشأن اطفاء التيار الكهربائي اليوم الجمعة على دائرة الشمال – بوعطني رقم ( 1 ) ،

وقالت اللجنة الاعلامية بشركة الكهرباء في بيان صادر عنها، أنه سيتم اليوم الجمعه 26 / مايو / 2023م – إطفاء دائرة الشمال – بوعطني رقم ( 1 ) .

واضافت الشركة أنه “سيترتب على ذلك غياب الجهد عن محطات جهد ( 30 kv ) التالية ( الريحان – الماجوري – الفويهات الشرقية – الاسكان الصناعي ) من الساعة 8:00 صباحاً إلى الساعة 12:00 ظهراً”.

وأوضحت الشركة أن سبب الاطفاء تأمين العمل للفنيين لآعمال الصيانة والتحويرات للخطوط الهوائية لغرض تجهيز دائرة محول القدرة الجديد جهد 220/30 kv ، رقم (2) داخل محطة بوعطني الجديد جهد 220 / 30 kv.