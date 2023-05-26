تغيير جديد.. أسعار العملات مقابل الدينار في السوق السوداء اليوم الجمعة 26 مايو 2023

نستعرض لكم عبر المشهد الليبي ومن خلال التعاملات أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الجمعة 26 مايو 2023 وفقا للأرقام الواردة عن تعاملات السوق السوداء ..
وسجلت أخر أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية والذهب والفضة والصكوك و بطاقات الدولار الامان و الدينيز مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الجمعة 26 مايو 2023م، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية:
سعر الدولار في مصرف ليبيا المركزي
4.8363 د.ل – للبيع – 4.8122 د.ل للشراء
▪️ الدولار 🇺🇲
ب5.2150 ~ 5.2100 دينار
▪️ اليورو 🇪🇺
ب5.5600 ~5.5200 دينار
▪️ الدينار التونسي 🇹🇳
620 دينار
▪️ الباوند =6.20 دينار
▪️ تحويل دولار لتركيا 🇹🇷🇺🇲
ب 5.2300 ~ 5.2250 دينار
▪️ دولار حوالة دبي =
ب5.2700 ~5.2650 دينار
▪️ تحويل يورو لتركيا 🇹🇷🇪🇺
+8.50 ~9.50 قروش على سعر الكاش
▪️ الليرة التركية
0.27 دينار
▪️ الجنيه المصري
0.14 دينار
▪️ الدينار الاردني
7.35 دينار
▪️ فضة كسر ب2.55 ~2.85 دينار
▪️ كسر ذهب 18 ب243.50 دينار
▪️ الذهب المسبوك = 247.50 للجرام
نسبة سحب البطاقات دولار = ~ الدينيز
نسبة سحب بطاقات دولار = ~ الامان
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